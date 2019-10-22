Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.10.2019 Вторник 12:03
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Следственном комитете рассказали о преступлении, совершённом в отношении матери истощённой девочки

В Следственном комитете рассказали о преступлении, совершённом в отношении матери истощённой девочки

Версия для печати

22.10.2019

В пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области подтвердили, что 11-летняя девочка поступила в медучреждение Орла в истощённом состоянии. Для установления объективных обстоятельств сложившейся ситуации было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудников органов и учреждений системы профилактики Орловского района.

Предварительно выяснилось, что семья, где растут 8 детей, не стояла на учёте как неблагополучная. В июне этого года скончался отец семейства, что усложнило жизненную ситуацию. На мать легло всё бремя заботы не только о детях, но и о большом личном подсобном хозяйстве.

В августе и октябре, по инициативе органов опеки и с согласия матери, пятеро детей временно поместили в школу-интернат. Трое остались в семье.

В том числе — девочка, страдающая редким генетическим заболеванием и нуждающаяся в специализированном уходе.

Мать хотела приобрести для семьи другое жильё, расположенное в сельской местности с развитой инфраструктурой. С данной целью она приехала к своим знакомым в Дмитровский район. Здесь в отношении неё совершили преступление — кражу крупной суммы денег. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, им занимается полиция.

В ходе выяснения обстоятельств совершённого преступления больную девочку, которой требовалась специализированная помощь, поместили в медучреждение. Сейчас её состояние оценивается как стабильное.

Дело находится на личном контроле главы СУ СК РФ по Орловской области Анатолия Щурова.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57908

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.10.2019

Облсовет задумается над оздоровлением орловского Ветсанутильзавода

22.10.2019

В Орле задержан подозреваемый в убийстве сожительницы

22.10.2019

Андрей Клычков призвал районы Орловщины не становится аутсайдерами

22.10.2019

Главы «Орёлгосзаказчика» и Орла рассказали о планах по дорожному ремонту на будущий год

22.10.2019

Орловским работодателям и работникам дадут шанс найти друг друга

$ USD63.7606(-0.19)22.10
€ EUR71.1696(+0.04)22.10

Наш опрос

2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online