В Следственном комитете рассказали о преступлении, совершённом в отношении матери истощённой девочки

В пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области подтвердили, что 11-летняя девочка поступила в медучреждение Орла в истощённом состоянии. Для установления объективных обстоятельств сложившейся ситуации было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудников органов и учреждений системы профилактики Орловского района.

Предварительно выяснилось, что семья, где растут 8 детей, не стояла на учёте как неблагополучная. В июне этого года скончался отец семейства, что усложнило жизненную ситуацию. На мать легло всё бремя заботы не только о детях, но и о большом личном подсобном хозяйстве.

В августе и октябре, по инициативе органов опеки и с согласия матери, пятеро детей временно поместили в школу-интернат. Трое остались в семье.

В том числе — девочка, страдающая редким генетическим заболеванием и нуждающаяся в специализированном уходе.

Мать хотела приобрести для семьи другое жильё, расположенное в сельской местности с развитой инфраструктурой. С данной целью она приехала к своим знакомым в Дмитровский район. Здесь в отношении неё совершили преступление — кражу крупной суммы денег. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, им занимается полиция.

В ходе выяснения обстоятельств совершённого преступления больную девочку, которой требовалась специализированная помощь, поместили в медучреждение. Сейчас её состояние оценивается как стабильное.

Дело находится на личном контроле главы СУ СК РФ по Орловской области Анатолия Щурова.