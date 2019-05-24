В Силикатном пруду утонул 37-летний мужчина
24.05.2019
ЧП случилось в Орле 23 мая около 14:30. Об этом сообщает «Орловское информбюро».
Очевидец сообщил спасателям, что в пруду тонет человек. Спустя примерно 40 минут в нескольких десятках метров от берега извлекли тело.
Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Официально купальный сезон в Орловской области стартует 1 июня. В Орле, как и много лет подряд, легальными местами для купания станут только озеро «Светлая жизнь» и пляж в Городском парке.
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