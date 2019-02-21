В школах Орловской области стартовала акция, посвящённая здоровому образу жизни

Ученикам старших классов общеобразовательных учреждений расскажут об основах ЗОЖ на специальных открытых уроках. В частности, школьникам «раскроют тему» влияния питания и типа физической нагрузки на продолжительность и качество жизни.

Как рассказал представитель Орловской области в Совете Федерации и заслуженный врач России Владимир Круглый, главная цель организаторов акции «Здоровое питание — активное долголетие» — не провести её формально, а действительно донести до школьников важную информацию.