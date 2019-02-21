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  3. В школах Орловской области стартовала акция, посвящённая здоровому образу жизни

В школах Орловской области стартовала акция, посвящённая здоровому образу жизни

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21.02.2019

Ученикам старших классов общеобразовательных учреждений расскажут об основах ЗОЖ на специальных открытых уроках. В частности, школьникам «раскроют тему» влияния питания и типа физической нагрузки на продолжительность и качество жизни.

Как рассказал представитель Орловской области в Совете Федерации и заслуженный врач России Владимир Круглый, главная цель организаторов акции «Здоровое питание — активное долголетие» — не провести её формально, а действительно донести до школьников важную информацию.

Теги:ОрёлОрловская область

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