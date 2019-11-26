В школах Орла в связи с ОРВИ начали проводить спецмероприятия
26.11.2019
Как сообщает Роспотребнадзор, ограничительные мероприятия введены по отдельным классам в шести школах областного центра.
Пока речь идёт не об отмене занятий, а лишь о разобщении детей в коллективах в целях профилактики распространения инфекций.
По данным санитарных врачей, пока что в Орловской области заболеваемость ОРВИ находится на неэпидемическом уровне (во всех возрастных группах), а случаи гриппа не зарегистрированы вовсе.
Как обычно, среди уже заболевших ровно две трети составляют дети и подростки в возрасте до 14 лет.
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