В школах Орла в связи с ОРВИ начали проводить спецмероприятия

Как сообщает Роспотребнадзор, ограничительные мероприятия введены по отдельным классам в шести школах областного центра.

Пока речь идёт не об отмене занятий, а лишь о разобщении детей в коллективах в целях профилактики распространения инфекций.

По данным санитарных врачей, пока что в Орловской области заболеваемость ОРВИ находится на неэпидемическом уровне (во всех возрастных группах), а случаи гриппа не зарегистрированы вовсе.

Как обычно, среди уже заболевших ровно две трети составляют дети и подростки в возрасте до 14 лет.