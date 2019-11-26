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Орел26.11.2019 Вторник 11:43
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В школах Орла в связи с ОРВИ начали проводить спецмероприятия

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26.11.2019

Как сообщает Роспотребнадзор, ограничительные мероприятия введены по отдельным классам в шести школах областного центра.

Пока речь идёт не об отмене занятий, а лишь о разобщении детей в коллективах в целях профилактики распространения инфекций.

По данным санитарных врачей, пока что в Орловской области заболеваемость ОРВИ находится на неэпидемическом уровне (во всех возрастных группах), а случаи гриппа не зарегистрированы вовсе.

Как обычно, среди уже заболевших ровно две трети составляют дети и подростки в возрасте до 14 лет.

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