В «Санатории на дому» побывают около 900 жителей Мценска
13.08.2019
Столько граждан охватят этой новой услугой за год.
Работа проводится на базе городского комплексного центра социального обслуживания населения в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Смысл «Санатория» — в том, чтобы охватить оздоровительными процедурами маломобильное население.
На дому таким гражданам оказываются следующие процедуры: лечение электрофорезом, токами Бернара, ультразвуком, ингаляции (с помощью устройства для аэрозольной терапии «Небулайзер»), ЛФК и массаж.
В следующем году «Санаторий на дому» планируется организовать в Железнодорожном районе Орла, в 2021 году — в Ливнах.
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