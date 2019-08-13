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Орел13.08.2019 Вторник 11:59
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  3. В «Санатории на дому» побывают около 900 жителей Мценска

В «Санатории на дому» побывают около 900 жителей Мценска

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13.08.2019

Столько граждан охватят этой новой услугой за год.

Работа проводится на базе городского комплексного центра социального обслуживания населения в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Смысл «Санатория» — в том, чтобы охватить оздоровительными процедурами маломобильное население.

На дому таким гражданам оказываются следующие процедуры: лечение электрофорезом, токами Бернара, ультразвуком, ингаляции (с помощью устройства для аэрозольной терапии «Небулайзер»), ЛФК и массаж.

В следующем году «Санаторий на дому» планируется организовать в Железнодорожном районе Орла, в 2021 году — в Ливнах.

Теги:ОрёлОрловская область

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