В «Санатории на дому» побывают около 900 жителей Мценска

Столько граждан охватят этой новой услугой за год.

Работа проводится на базе городского комплексного центра социального обслуживания населения в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Смысл «Санатория» — в том, чтобы охватить оздоровительными процедурами маломобильное население.

На дому таким гражданам оказываются следующие процедуры: лечение электрофорезом, токами Бернара, ультразвуком, ингаляции (с помощью устройства для аэрозольной терапии «Небулайзер»), ЛФК и массаж.

В следующем году «Санаторий на дому» планируется организовать в Железнодорожном районе Орла, в 2021 году — в Ливнах.