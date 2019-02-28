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  3. В России «земских докторов» и «земских учителей» освободят от уплаты НДФЛ

В России «земских докторов» и «земских учителей» освободят от уплаты НДФЛ

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28.02.2019

Такое поручение дал президент России Владимир Путин на совместном заседании с кабинетом министров по итогам реализации президентских поручений.

«НДФЛ люди начали платить. Это значит, что земский доктор и земский учитель получают не миллион рублей, а 870 тысяч рублей, и фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч рублей... Ну зачем мы это делаем? Давайте мы решим этот вопрос», — заявил президент.

Первый вице-премьер федерального правительства и министр финансов России Антон Силуанов согласился с тем, что данные выплаты необходимо освободить от НДФЛ. Об этом сообщает «Российская газета».

Речь идёт об участниках соответствующих федеральных программ. Программа «Земский доктор» реализуется в России (в том числе в Орловской области) с 2012 года. Программа «Земский учитель» стартует в этом году. Предложение о её создании (по аналогии с программой «Земский доктор») выдвинул губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с Владимиром Путиным в 2018 году.

Суть программ состоит в том, что молодые специалисты (врачи и фельдшеры либо учителя) соглашаются отработать в сельской местности определённое количество времени в обмен на единовременные выплаты.

Теги:ОрёлОрловская область

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