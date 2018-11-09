В России могут создать единую систему контроля животноводческой и растениеводческой продукции

С таким предложением на совещании у премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева выступил Министр сельского хозяйства нашей страны Дмитрий Патрушев.

Глава Минсельхоза, в частности, отметил, что результаты комплексной проверки молока и молочной продукции, которая реализуется в торговых сетях, оказались тревожными. Стандартным показателям не соответствовали от 20 до 62% проверенных проб (в зависимости от вида продукции). От 8 до 12% и вовсе оказались фальсификатом.

Чтобы решить эту и другие подобные проблемы, Патрушев предложил создать единую информационную систему по контролю за пищевой продукцией. Предполагается, что она будет работать на базе уже существующей системы, созданной Россельхознадзором.

Сообщается, что премьер Дмитрий Медведев, в целом, поддержал озвученные предложения.