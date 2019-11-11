В России к запуску готовится 25 суперсервисов, отвечающих за различные жизненные ситуации

Одним из них станет сервис «Рождение ребенка», он начнет функционировать с 2020 года.

Сервис позволит получить весь комплекс услуг, предусмотренных в период с беременности до записи ребенка в детский сад, при этом взаимодействие родителей и органов власти обретет электронный формат и займет не более 15 минут. Сегодня для оформления стандартного пакета документов и необходимых пособий на ребенка необходимо около 14 личных визитов в соответствующие структуры, 23 бумажных заявления и более полутора часов (без учета ожидания в очереди).