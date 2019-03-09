Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.03.2019 Суббота 15:49
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Росгвардии в честь 8 марта сняли ролик о женщинах-военнослужащих

В Росгвардии в честь 8 марта сняли ролик о женщинах-военнослужащих

Версия для печати

09.03.2019

Ролик опубликован в официальной группе Управления Росгвардии по Орловской области «ВКонтакте».

Видео продолжительностью около 5 минут рассказывает о представительницах «прекрасного пола», которые несут службу в рядах Росгвардии.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53343

Добавил новость: 

Другие новости раздела

07.03.2019

Областной суд оставил в силе приговор орловчанину, избившему полицейских

5
07.03.2019

В Верховском районе суд обязал администрацию обеспечить жильём сироту

3.3
07.03.2019

В этом году в Орле установят ещё два светофора

07.03.2019

В Орле осудили «самогонщиков»

4
07.03.2019

Областной суд рассмотрел дело орловца, тяжело ранившего свою мать

$ USD65.9646(+0.12)08.03
€ EUR74.573(+0.16)08.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online