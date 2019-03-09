В Росгвардии в честь 8 марта сняли ролик о женщинах-военнослужащих
09.03.2019
Ролик опубликован в официальной группе Управления Росгвардии по Орловской области «ВКонтакте».
Видео продолжительностью около 5 минут рассказывает о представительницах «прекрасного пола», которые несут службу в рядах Росгвардии.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53343
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