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Орел17.10.2018 Среда 15:54
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  3. В результате теракта в Керчи погибли 10 человек

В результате теракта в Керчи погибли 10 человек

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17.10.2018

Пострадавших — 40 человек, все они госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теракт произошёл в здании местного политехнического колледжа. Взорвалось неустановленное (по предварительным данны, самодельное) устройство.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье 205 («теракт»).

Сегодня МЧС доставит на место взрыва из Подмосковья квалифицированных врачей и современное медоборудование. Вылет запланирован на 16:00.

Также на место преступления отправится Министр просвещения России Ольга Васильева.

Свои соболезнования семьям погибшим выразил премьер Дмитрий Медведев. Кроме того, их память почтили минутой молчания депутаты Госдумы.

Ряд срочных поручений в связи с ситуацией дал президент Владимир Путин.

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