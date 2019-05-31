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Орел31.05.2019 Пятница 15:54
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  3. В Региональном центре оценки качества образования обсудили актуальные вопросы организации работы предметных комиссий

В Региональном центре оценки качества образования обсудили актуальные вопросы организации работы предметных комиссий

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31.05.2019

В регионе прошли первые экзаменационные испытания по иностранному языку девятиклассников, литературе и географии одиннадцатиклассников. Эксперты региональных предметных комиссий проверяют развернутые ответов участников ГИА.

На совещании в Региональном центре оценки качества образования осуждались вопросы повышения результативности работы предметных комиссий и согласованности экспертов в оценивании развернутых ответов выпускников.

Руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова отметила, что положительная динамика квалификационных испытаний экспертов, качественный состав предметных комиссий позволяют решить проблему рассогласованности экспертов при оценивании развернутых ответов.

Результатам работы предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ЕГЭ посвятил выступление директор Регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов, отметивший достижения комиссий на федеральном и региональном уровнях.

Также были рассмотрены организационно-технологические и методические основы повышения качества работы региональных предметных комиссий, критерии качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьЕГЭобразование

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