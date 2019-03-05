В рамках всех нацпроектов на развитие сельских территорий Орловской области выделят 3,5 миллиарда рублей

Такая сумма запланирована на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

При этом в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» будут выделены только 555 миллионов рублей. Остальные средства поступят благодаря участию Орловской области в национальных проектах.