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Орел05.03.2019 Вторник 11:05
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  3. В рамках всех нацпроектов на развитие сельских территорий Орловской области выделят 3,5 миллиарда рублей

В рамках всех нацпроектов на развитие сельских территорий Орловской области выделят 3,5 миллиарда рублей

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05.03.2019

Такая сумма запланирована на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

При этом в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» будут выделены только 555 миллионов рублей. Остальные средства поступят благодаря участию Орловской области в национальных проектах.

Теги:ОрёлОрловская область

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