В рамках всех нацпроектов на развитие сельских территорий Орловской области выделят 3,5 миллиарда рублей
05.03.2019
Такая сумма запланирована на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.
При этом в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» будут выделены только 555 миллионов рублей. Остальные средства поступят благодаря участию Орловской области в национальных проектах.
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