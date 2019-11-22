В рамках нацпроекта Орловщина получит 14 единиц спецтехники

Это машины, предназначенные для тушения лесных пожаров.

Техника поступит в регион в рамках национального проекта «Экология». Общая стоимость спецмашин — 26 миллионов 300 тысяч рублей.

К настоящему моменту в область поставлено 11 единиц техники (6 автомобилей УАЗ, три трактора «Беларус» и две автоцистерны на базе автомобилей ГАЗ).