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Орел22.11.2019 Пятница 16:36
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  3. В рамках нацпроекта Орловщина получит 14 единиц спецтехники

В рамках нацпроекта Орловщина получит 14 единиц спецтехники

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22.11.2019

Это машины, предназначенные для тушения лесных пожаров.

Техника поступит в регион в рамках национального проекта «Экология». Общая стоимость спецмашин — 26 миллионов 300 тысяч рублей.

К настоящему моменту в область поставлено 11 единиц техники (6 автомобилей УАЗ, три трактора «Беларус» и две автоцистерны на базе автомобилей ГАЗ).

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