В рамках нацпроекта Орловщина получит 14 единиц спецтехники
22.11.2019
Это машины, предназначенные для тушения лесных пожаров.
Техника поступит в регион в рамках национального проекта «Экология». Общая стоимость спецмашин — 26 миллионов 300 тысяч рублей.
К настоящему моменту в область поставлено 11 единиц техники (6 автомобилей УАЗ, три трактора «Беларус» и две автоцистерны на базе автомобилей ГАЗ).
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