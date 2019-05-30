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  3. В рамках фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» состоится Open air «Этнолето»

В рамках фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» состоится Open air «Этнолето»

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30.05.2019

Напомним, XX Международный фольклорный праздник пройдёт 16 июня в селе Льгов Хотынецкого района.

В 15.00 народные Троицкие гуляния выльются в молодежные реки энергии и ритма. Для молодежи и для тех, кто молод душой, пройдет open air. Под яркие летние музыкальные композиции в стиле этно от известных орловских DJ девушки примут участие в перформансе «Гадание на венках». А парни, выловив самый красивый, на их взгляд, венок, выберут себе спутницу. Образовавшиеся пары скрепят свой союз, посадив березку как символ чистоты и искренности человеческих отношений.

Завершится XX Юбилейный Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» обрядовым костром на закате. Без возрастных ограничений.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьТроицкие хороводыобрядырядом

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