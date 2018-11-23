Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.11.2018 Пятница 12:10
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В рамках экологического субботника в Орле ликвидировали 64 незаконные свалки

В рамках экологического субботника в Орле ликвидировали 64 незаконные свалки

Версия для печати

23.11.2018

На полигон вывезли 4700 кубометров мусора. От отходов удалось очистить 3 миллиона квадратных метров улиц и дворов.

Эта работа была проделана с 1 по 31 октября силами 66 тысяч человек. Такую информацию сообщили в мэрии.

Также участники месячника посадили 660 деревьев и 1955 кустарников.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьотходымусорэкология

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50827

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.11.2018

В этом году в Орловской области ввели в эксплуатацию ещё больше жилья

23.11.2018

В Орле судебные приставы и дорожные инспекторы провели совместный рейд

23.11.2018

В Орле выявлен ещё один случай бешенства животных

23.11.2018

Сегодня в Орле Совет солдатских матерей подводит итоги работы за год

23.11.2018

С Нового года в Орловской области могут вырасти цены на проезд в электричках

$ USD65.6067(-0.34)23.11
€ EUR74.8048(-0.34)23.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online