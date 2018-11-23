В рамках экологического субботника в Орле ликвидировали 64 незаконные свалки

На полигон вывезли 4700 кубометров мусора. От отходов удалось очистить 3 миллиона квадратных метров улиц и дворов.

Эта работа была проделана с 1 по 31 октября силами 66 тысяч человек. Такую информацию сообщили в мэрии.

Также участники месячника посадили 660 деревьев и 1955 кустарников.