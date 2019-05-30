В пяти орловских магазинах сотрудники территориального управления Россельхознадзора выявили более 50 килограммов небезопасной продукции
30.05.2019
В торговых точках, принадлежащих ИП Гришиной, проверяющие обнаружили мясные полуфабрикаты без маркировки и декларации соответствия.
По результатам проверки ответственные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 20 000 руб.
В отношении производителя и поставщика продукции ООО «Мясной Дом» — был составлен протокол об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда поставщик оштрафован на 50 000 рублей.
Небезопасная продукция снята с реализации. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
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