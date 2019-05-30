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Орел30.05.2019 Четверг 12:36
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  3. В пяти орловских магазинах сотрудники территориального управления Россельхознадзора выявили более 50 килограммов небезопасной продукции

В пяти орловских магазинах сотрудники территориального управления Россельхознадзора выявили более 50 килограммов небезопасной продукции

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30.05.2019

В торговых точках, принадлежащих ИП Гришиной, проверяющие обнаружили мясные полуфабрикаты без маркировки и декларации соответствия.

По результатам проверки ответственные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 20 000 руб.

В отношении производителя и поставщика продукции ООО «Мясной Дом» — был составлен протокол об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда поставщик оштрафован на 50 000 рублей.

Небезопасная продукция снята с реализации. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Теги:ОрёлОрловская областьроссельхознадзор

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