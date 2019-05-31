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Орел31.05.2019 Пятница 09:41
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  3. В программу «Велодня» вернули традиционный конкурс

В программу «Велодня» вернули традиционный конкурс

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31.05.2019

Речь идет о фестивале костюмов. Креатив в одежде будет оцениваться в рамках традиционного спортивного праздника «Велодень». В этом году он пройдёт в Орле 2 июня. По информации городской адмиинстрации, До 12.30 на площади Ленина будет идти регистрация участников и раздача памятных сувениров. Затем — традиционная коллективная фотография, а в 13.00 старт заезда.

Колонна велосипедистов проследует по улицам Максима Горького, 60-летия Октября, Герцена, Московской, Гостиной, Карачевской, 1-й Посадской, Брестской, Максима Горького и вернется на площадь Ленина, где в 14.30 состоится награждение победителей конкурсов.

Теги:ОрёлОрловская областьВелодень

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