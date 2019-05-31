В программу «Велодня» вернули традиционный конкурс
31.05.2019
Речь идет о фестивале костюмов. Креатив в одежде будет оцениваться в рамках традиционного спортивного праздника «Велодень». В этом году он пройдёт в Орле 2 июня. По информации городской адмиинстрации, До 12.30 на площади Ленина будет идти регистрация участников и раздача памятных сувениров. Затем — традиционная коллективная фотография, а в 13.00 старт заезда.
Колонна велосипедистов проследует по улицам Максима Горького, 60-летия Октября, Герцена, Московской, Гостиной, Карачевской, 1-й Посадской, Брестской, Максима Горького и вернется на площадь Ленина, где в 14.30 состоится награждение победителей конкурсов.
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