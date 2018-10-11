В предварительный список программы благоустройства Орла вошли восемь объектов
11.10.2018
Администрация Орла подготовила список объектов, которые будут благоустраивать в следующем году. Их предварительно обсудили и утвердили на заседании общественной комиссии по вопросам реализации программы «Формирование современной городской среды».
Для капитально благоустройства отобраны восемь объектов. Это бульвар Победы (третья очередь), парк «Ботаника» (третья очередь), Детский парк (вторая очередь), Городской парк культуры и отдыха (вторая очередь).
Впервые к ремонту приступят на таких объектах как: площадь Содружества, Комсомольская площадь, площадь перед кинотеатром «Современник» и мемориальный сквер «Братское кладбище жертв фашизма».
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