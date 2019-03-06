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  3. В правительстве Орловской области создана рабочая группа по борьбе с коррупцией в государственных закупках

В правительстве Орловской области создана рабочая группа по борьбе с коррупцией в государственных закупках

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06.03.2019

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.

Основной задачей рабочей группы станет профилактика таких преступлений. Подразделение возглавит первый заместитель губернатора Вадим Соколов.

Кроме чиновников в состав группы войдут представители силовых и надзорных ведомств.

Теги:ОрёлОрловская область

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