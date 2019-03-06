В правительстве Орловской области создана рабочая группа по борьбе с коррупцией в государственных закупках

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.

Основной задачей рабочей группы станет профилактика таких преступлений. Подразделение возглавит первый заместитель губернатора Вадим Соколов.

Кроме чиновников в состав группы войдут представители силовых и надзорных ведомств.