В правительстве Орловской области создана рабочая группа по борьбе с коррупцией в государственных закупках
06.03.2019
Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.
Основной задачей рабочей группы станет профилактика таких преступлений. Подразделение возглавит первый заместитель губернатора Вадим Соколов.
Кроме чиновников в состав группы войдут представители силовых и надзорных ведомств.
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