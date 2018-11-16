В правительстве Орловской области сменился руководитель рабочей группы по вопросам казачества
16.11.2018
Должность официально занял первый заместитель губернатора Вадим Соколов.
Соответствующий документ утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Также из состава группы исключены Андрей Усиков (экс-зампредседатель регионального правительсва по социальной политике) и Виталий Утешев (экс-зампредседатель регионального правительства по безопасности).
Рабочая группа по вопросам казачества при правительстве Орловской области была создана в 2009 году.
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