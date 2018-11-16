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Орел16.11.2018 Пятница 12:26
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В правительстве Орловской области сменился руководитель рабочей группы по вопросам казачества

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16.11.2018

Должность официально занял первый заместитель губернатора Вадим Соколов.

Соответствующий документ утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Также из состава группы исключены Андрей Усиков (экс-зампредседатель регионального правительсва по социальной политике) и Виталий Утешев (экс-зампредседатель регионального правительства по безопасности).

Рабочая группа по вопросам казачества при правительстве Орловской области была создана в 2009 году.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычковказаки

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