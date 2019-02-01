В правительстве Орловской области опровергли информацию о сокращении фельдшеров «Скорой помощи» в Плещеевской ЦРБ

Специальный комментарий опубликовал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях глава Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

По его словам, данная информация, размещённая в интернете, не соответствует действительности. Речь идёт не о сокращении сотрудников, а лишь о реорганизации. Планируется, что отделение «Скорой помощи» Плещеевской ЦРБ перейдёт в состав «Станции скорой медицинской помощи» города Орла. Сотрудники отделения, уволившись из одной структуры, сразу поступят на работу в новую.

С этого момента «Станция скорой медицинской помощи» Орла будет обслуживать не только областной центр, но и Орловский район. Таким образом в распоряжении больных Орловского района будет больше машин и специалистов. Кроме того, более эффективной работу сделает и централизованная обработка вызовов.

Ранее в СМИ Орловской области сообщалось, что изменения в обслуживании жителей Орловского района бригадами «Скорой помощи» запланированы на 31 марта текущего года.