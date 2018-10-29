В посёлке Звягинки Орловского района благоустроили братскую могилу
29.10.2018
В посёлке Звягинки Орловского района благоустроили братскую могилу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Подрядчиком выступило Специальное предприятие «Реставрация». Его сотрудники расширили подход к мемориалу, а также благоустроили прилегающую территорию.
Памятной стеле вернули первоначальные цвета. У её подножия установили гранитную книгу с именами захороненных в братской могиле.
Ремонт обошёлся региональному и районному бюджетам в 225 тысяч рублей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50157
Другие новости раздела
29.10.2018
Орловская область вошла в двадцатку финалистов всероссийского конкурса «Самый читающий регион»
29.10.2018
Сегодня в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области стартует «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг
29.10.2018
Следственный Комитет проводит проверку в связи с публикациями СМИ о транспортных проблемах в Глазуновском районе
$ USD65.8129(+0.18)30.10
€ EUR75.0399(+0.37)30.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют