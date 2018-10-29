В посёлке Звягинки Орловского района благоустроили братскую могилу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Подрядчиком выступило Специальное предприятие «Реставрация». Его сотрудники расширили подход к мемориалу, а также благоустроили прилегающую территорию.

Памятной стеле вернули первоначальные цвета. У её подножия установили гранитную книгу с именами захороненных в братской могиле.

Ремонт обошёлся региональному и районному бюджетам в 225 тысяч рублей.