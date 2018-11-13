В посёлке Кромы сотрудники МЧС спасли жизнь женщины
13.11.2018
Местная жительница тонула в Кромском пруду.
Сигнал поступил в МЧС накануне в 16:40.
На место выехали сотрудники Пожарно-Спасательной Части № 25 — начальник караула Алексей Котов и водитель Вадим Набоков. Они вытащили орловчанку из воды, реанимировали пострадавшую и передали её врачам «Скорой помощи».
Пострадавшей 58 лет. Как рассказали в МЧС, когда спасатели прибыли на место происшествия, женщина практически не подавала признаков жизни, а позднее долго находилась в бессознательном состоянии.
Сейчас её состояние оценивается как стабильное.
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