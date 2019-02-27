В поликлинику Ливенской ЦРБ снова поступила плёнка для рентгеновских исследований
27.02.2019
Об этом сообщает сайт «Уездный город — Ливны».
Это произошло 26 февраля. Несколько предыдущих дней в медицинском учреждении не было плёнки. Из-за этого проведение плановых рентгеновских исследований пришлось перенести на небольшой срок.
«Экстренным» пациентам не отказывали в помощи. В таких случаях рентгеновские снимки делали на цифровом аппарате.
Как пояснил заместитель главного врача Ливенской ЦРБ по поликлинике Андрей Ивашов, произошли перебои с поставками широкоформатной плёнки, которая используется для исследований определённых заболеваний.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53130
Другие новости раздела
$ USD65.6182(+0.36)27.02
€ EUR74.4898(+0.4)27.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?