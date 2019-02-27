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  3. В поликлинику Ливенской ЦРБ снова поступила плёнка для рентгеновских исследований

В поликлинику Ливенской ЦРБ снова поступила плёнка для рентгеновских исследований

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27.02.2019

Об этом сообщает сайт «Уездный город — Ливны».

Это произошло 26 февраля. Несколько предыдущих дней в медицинском учреждении не было плёнки. Из-за этого проведение плановых рентгеновских исследований пришлось перенести на небольшой срок.

«Экстренным» пациентам не отказывали в помощи. В таких случаях рентгеновские снимки делали на цифровом аппарате.

Как пояснил заместитель главного врача Ливенской ЦРБ по поликлинике Андрей Ивашов, произошли перебои с поставками широкоформатной плёнки, которая используется для исследований определённых заболеваний.

Теги:ОрёлОрловская область

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