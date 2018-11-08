В Покровском районе отец и сын пытались сбыть боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Боеприпасы (немецкие снаряд и мину) нашёл сын, Арман Хачатрян, проводя специальную незаконную поисковую операцию. Отец, Гарник Хачатрян, участвовал в их хранении. Тем временем сын искал покупателей. Однако в итоге всё закончилось не выгодной сделкой, а судом.

Суд признал их виновными, однако, принимая во внимание ряд смягчающих вину факторов, вынес достаточно мягкий приговор — по три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и по штрафу в 100 тысяч рублей.