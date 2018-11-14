В первой декаде ноября в Орловской области в ДТП пострадали 4 пешехода и погиб ещё один
14.11.2018
Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по региону.
Речь идёт о статистике с 1 по 11 ноября.
Все ДТП произошли в темное время суток. Как пояснили в дорожной инспекции, в темноте водителям сложнее следить за ситуацией на дороге, что не всегда понимают пешеходы. Часто в такие ДТП попадают люди, переходящие проезжую часть в тёмной одежде.
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