В первой декаде ноября в Орловской области в ДТП пострадали 4 пешехода и погиб ещё один

Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по региону.

Речь идёт о статистике с 1 по 11 ноября.

Все ДТП произошли в темное время суток. Как пояснили в дорожной инспекции, в темноте водителям сложнее следить за ситуацией на дороге, что не всегда понимают пешеходы. Часто в такие ДТП попадают люди, переходящие проезжую часть в тёмной одежде.