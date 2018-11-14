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  3. В первой декаде ноября в Орловской области в ДТП пострадали 4 пешехода и погиб ещё один

В первой декаде ноября в Орловской области в ДТП пострадали 4 пешехода и погиб ещё один

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14.11.2018

Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по региону.

Речь идёт о статистике с 1 по 11 ноября.

Все ДТП произошли в темное время суток. Как пояснили в дорожной инспекции, в темноте водителям сложнее следить за ситуацией на дороге, что не всегда понимают пешеходы. Часто в такие ДТП попадают люди, переходящие проезжую часть в тёмной одежде.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТПГИБДД

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