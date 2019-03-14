В «Орёлстате» трое сотрудников получили выговор из-за неправильно составленных деклараций о доходах

Недостоверные или неполные сведения в бумагах выявила прокуратура. После этого руководителю территориального органа Федеральной службы государственной статистики было внесено представление. Трое должностных лиц получили выговоры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Также после этого был проведён семинар, на котором сотрудники «Орёлстата» обсудили порядок составления деклараций, а также положения федерального закона о противодействии коррупции.