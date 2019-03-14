Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел14.03.2019 Четверг 12:12
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В «Орёлстате» трое сотрудников получили выговор из-за неправильно составленных деклараций о доходах

В «Орёлстате» трое сотрудников получили выговор из-за неправильно составленных деклараций о доходах

Версия для печати

14.03.2019

Недостоверные или неполные сведения в бумагах выявила прокуратура. После этого руководителю территориального органа Федеральной службы государственной статистики было внесено представление. Трое должностных лиц получили выговоры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Также после этого был проведён семинар, на котором сотрудники «Орёлстата» обсудили порядок составления деклараций, а также положения федерального закона о противодействии коррупции.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53426

Добавил новость: 

Другие новости раздела

14.03.2019

Этой ночью нетрезвый водитель устроил в Орле тройное ДТП

14.03.2019

23 марта стартует межрегиональный турнир по гимнастике «Весна Орловского полесья»

14.03.2019

Госдолг Орловской области за последний месяц не изменился

14.03.2019

ГИБДД провело рейд по маршруткам Орла в вечерний «час пик»

14.03.2019

Новый глава Департамента образования области выступила перед орловскими педагогами

$ USD65.589(-0.18)14.03
€ EUR74.0237(-0.04)14.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online