В Орловскую область поступила вакцина от гриппа для иммунизации несовершеннолетних и беременных
12.10.2018
Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области.
Эта поставка полностью закрывает потребности региона для прививок от гриппа по данным категориям населения.
Вакцина «Совигрипп» содержит антигены трёх штаммов вирусов гриппа, которые, как предполагают санитарные врачи, и будут циркулировать в Орловской области в предстоящем сезоне.
Иммунитет к гриппу развивается через две недели после вакцинации на срок до одного года.
На данный момент в области в новом сезоне против гриппа привито 29 тысяч детей.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49825
Другие новости раздела
12.10.2018
В Орловской области Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту громкого ДТП с участием маршрутного такси
12.10.2018
Федеральная казна выделит Орловской области 280 миллионов 900 тысяч рублей на поддержку предприятий АПК
$ USD66.7727(+0.59)12.10
€ EUR77.0824(+1.01)12.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют