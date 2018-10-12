В Орловскую область поступила вакцина от гриппа для иммунизации несовершеннолетних и беременных

Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Эта поставка полностью закрывает потребности региона для прививок от гриппа по данным категориям населения.

Вакцина «Совигрипп» содержит антигены трёх штаммов вирусов гриппа, которые, как предполагают санитарные врачи, и будут циркулировать в Орловской области в предстоящем сезоне.

Иммунитет к гриппу развивается через две недели после вакцинации на срок до одного года.

На данный момент в области в новом сезоне против гриппа привито 29 тысяч детей.