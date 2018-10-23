В Орловскую область поступила ещё одна партия вакцины от гриппа

Новая «порция» препарата «Совигрипп» предназначена для иммунизации взрослого населения. Это 148 с половиной тысяч доз.

Такую информацию сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Как уточнили санитарные врачи, новая партия полностью закрывает потребности региона для прививок от гриппа по этой категории населения.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, «Совигрипп» содержит антигены трёх видов вирусов этой болезни. Иммунитет развивается через две недели после вакцинации, его продолжительность составляет до года.

На данный момент в Орловской области иммунизацию против гриппа прошли 167 с половиной тысяч человек, в том числе 40 тысяч несовершеннолетних. Сделать прививки можно в поликлиниках и ФАПах по месту жительства, а также в детских дошкольных и общеобразовательных организациях, которые оформили необходимые лицензии.