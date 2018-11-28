В Орловскую область из Канады прибыли 20 племенных хряков
28.11.2018
Животных доставил на Орловщину «Знаменский СГЦ». Хряки находятся на станции искуственного осеменения.
Выгрузка животных проводилась под контролем специалистов Россельхознадзора. Сейчас они поставлены на карантин.
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