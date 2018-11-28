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Орел28.11.2018 Среда 18:39
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  3. В Орловскую область из Канады прибыли 20 племенных хряков

В Орловскую область из Канады прибыли 20 племенных хряков

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28.11.2018

Животных доставил на Орловщину «Знаменский СГЦ». Хряки находятся на станции искуственного осеменения.

Выгрузка животных проводилась под контролем специалистов Россельхознадзора. Сейчас они поставлены на карантин.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьРоссельхознадзор

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