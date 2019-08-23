В орловском селе реализовали нацпроект
23.08.2019
В Ливенском районе в селе Сергиевское у дома по улице Говорова, 3, благоустроили дворовую территорию. Работами занималось ООО «АРМ — Строй».
Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Благоустройство обошлось в 962 тысячи 800 рублей, которые выделили в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
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