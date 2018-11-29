В Орловском районе рабочий упал с высоты и получил тяжёлые травмы

Несчастный случай на производстве произошёл в посёлке Малая Саханка.

Как сообщает Государственная инспекция труда, инцидент произошёл на производственной базе ООО «Строймагистраль». Монтажник, проводя работы по утеплению окон, упал с высоты вместе с передвижной строительной вышкой. Результатом стали тяжёлые травмы головы и спины.

Пострадавшего доставили в областную больницу. Ответственное юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Компании выдано предписание.