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В Орловском районе произошло ДТП с погибшим

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21.05.2019

Авария случилась 20 мая около 20 часов в селе Большая Куликовка на Школьной улице. Водитель (1986 года рождения), управляя автомобилем Brilliance, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Автомобилист скончался на месте ДТП до приезда «Скорой помощи». Его пассажирка (1990 года рождения) получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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