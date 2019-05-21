В Орловском районе произошло ДТП с погибшим

Авария случилась 20 мая около 20 часов в селе Большая Куликовка на Школьной улице. Водитель (1986 года рождения), управляя автомобилем Brilliance, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Автомобилист скончался на месте ДТП до приезда «Скорой помощи». Его пассажирка (1990 года рождения) получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.