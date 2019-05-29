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В Орловском районе построят пять спортивных площадок

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29.05.2019

Две универсальные спортплощадки появятся в деревне Жилина Неполодского сельского поселения и на территории школы в посёлке Знаменка. Стоимость строительства каждого объекта — 7,4 млн. рублей. Работы здесь начались еще в конце 2018 года.

В д. Нижняя Лужна строят мини-футбольное поле с искусственным покрытием площадью 823 кв. метра и стоимостью 2,4 млн. рублей. В Становом появится спортивная площадка площадью 247 кв. метра за 1,3 млн. рублей.

Сроки завершения работ на этих четырех объектах — 1 августа этого года.

Самый крупный из планируемых объектов — футбольное поле с искусственным покрытием на стадионе поселка Знаменка. В настоящее время смета для его строительства повторно скорректирована и направлена на проверку. Об этом пишет «Вечерний Орёл».

Теги:ОрёлОрловская ОбластьОрловский район

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