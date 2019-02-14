В Орловском районе около 25% многоквартирных домов нуждаются в ремонте кровли

Об этом сообщили в районной администрации.

Сейчас в муниципальном образовании находятся 390 домов. Кровлю необходимо отремонтировать примерно в 90 из них.

В 12 домах эти работы нужно сделать срочно. Информация об этом направлена в региональный Фонд капитального ремонта Орловской области. Если Фонд даст «добро» и средства, то капремонт этих домов сделают во внеплановом порядке до конца текущего года.