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  3. В Орловском районе около 25% многоквартирных домов нуждаются в ремонте кровли

В Орловском районе около 25% многоквартирных домов нуждаются в ремонте кровли

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14.02.2019

Об этом сообщили в районной администрации.

Сейчас в муниципальном образовании находятся 390 домов. Кровлю необходимо отремонтировать примерно в 90 из них.

В 12 домах эти работы нужно сделать срочно. Информация об этом направлена в региональный Фонд капитального ремонта Орловской области. Если Фонд даст «добро» и средства, то капремонт этих домов сделают во внеплановом порядке до конца текущего года.

Теги:ОрёлОрловская областькапремонткровляОрловский район

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