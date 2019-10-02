В Орловском районе на специальной встрече обсудили транспортные новации

Совещание с участием глав администраций сельских поселений и районных руководителей посвятили обсуждению новой единой транспортной схеме Орла и Орловского района.

Участники встречи обсудили возможные проблемы, связанные с внедрением схемы. Все предложения будут направлены в профильный департамент Орловской области для изучения. Об этом сообщает администрация района.