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Орел02.10.2019 Среда 11:31
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В Орловском районе на специальной встрече обсудили транспортные новации

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02.10.2019

Совещание с участием глав администраций сельских поселений и районных руководителей посвятили обсуждению новой единой транспортной схеме Орла и Орловского района.

Участники встречи обсудили возможные проблемы, связанные с внедрением схемы. Все предложения будут направлены в профильный департамент Орловской области для изучения. Об этом сообщает администрация района.

Теги:новая транспортная схема

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