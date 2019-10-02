В Орловском районе на специальной встрече обсудили транспортные новации
02.10.2019
Совещание с участием глав администраций сельских поселений и районных руководителей посвятили обсуждению новой единой транспортной схеме Орла и Орловского района.
Участники встречи обсудили возможные проблемы, связанные с внедрением схемы. Все предложения будут направлены в профильный департамент Орловской области для изучения. Об этом сообщает администрация района.
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