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Орел25.11.2018 Воскресенье 01:48
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В Орловском районе "Фольксваген" выехал на "встречку" и спровоцировал ДТП с четырьмя погибшими (видео)

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25.11.2018

ДТП произошло сегодня в 16:45 на трассе «Орёл-Тамбов» у деревни Жуковка. Погибли водитель легковой иномарки и трое его пассажиров. Несовершеннолетних среди них нет.

По предварительной версии, «Фольксваген Пассат», следуя в сторону Орла, допустил выезд на встречную полосу движения, где по касательной столкнулся с рейсовым автобусом «Орёл-Ливны» (в нём ехал 21 пассажир), а затем — с фурой DAF. В автобусе и грузовике никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщает Управление МВД.

Последствия ДТП сразу после аварии снял на видео оператор телеканала «Первый областной».

В ближайшее время в эфир телеканала «Первый областной» выйдет подробный репортаж об этом ДТП.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТП

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