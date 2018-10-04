В Орловском областном выставочном центре откроется персональная выставка Александра Кузнецова

10 октября в Орловском областном выставочном центре откроется персональная выставка художника Александра Кузнецова — Заслуженного работника культуры Российской Федерации и профессора Орловского Государственного Университета.

Посмотреть на живописные импровизации можно будет до 4-го ноября.

Адрес выставочного центре — улица Салтыкова-Щедрина, 33.

Открытие выставки запланировано на 16 часов.