В Орловском областном выставочном центре откроется персональная выставка Александра Кузнецова
04.10.2018
10 октября в Орловском областном выставочном центре откроется персональная выставка художника Александра Кузнецова — Заслуженного работника культуры Российской Федерации и профессора Орловского Государственного Университета.
Посмотреть на живописные импровизации можно будет до 4-го ноября.
Адрес выставочного центре — улица Салтыкова-Щедрина, 33.
Открытие выставки запланировано на 16 часов.
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