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  3. В Орловском областном выставочном центре откроется персональная выставка Александра Кузнецова

В Орловском областном выставочном центре откроется персональная выставка Александра Кузнецова

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04.10.2018

10 октября в Орловском областном выставочном центре откроется персональная выставка художника Александра Кузнецова — Заслуженного работника культуры Российской Федерации и профессора Орловского Государственного Университета.

Посмотреть на живописные импровизации можно будет до 4-го ноября.

Адрес выставочного центре — улица Салтыкова-Щедрина, 33.

Открытие выставки запланировано на 16 часов.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49650

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