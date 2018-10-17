В Орловском музыкальном колледже состоялся концерт, посвящённый Дмитрию Хворостовскому
17.10.2018
Он прошёл в день рождения певца, которого уже нет с нами.
На орловском концерте были исполнены самые лучшие и популярные произведения из классического репертуара Хворостовского. Об этом сообщает телеканал «Первый областной».
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