В Орловском краеведческом пройдёт очередная Семейная суббота

Мероприятие этого научно-просветительного проекта пройдёт во второй раз. 9 ноября в 11-00 посетителям будет представлена краеведческая гостиная «Орел литературный». Сотрудники музея расскажут об орловских литературных местах, связанных с именами орловских писателей. Вход свободный.