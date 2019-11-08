В Орловском краеведческом пройдёт очередная Семейная суббота
08.11.2019
Мероприятие этого научно-просветительного проекта пройдёт во второй раз. 9 ноября в 11-00 посетителям будет представлена краеведческая гостиная «Орел литературный». Сотрудники музея расскажут об орловских литературных местах, связанных с именами орловских писателей. Вход свободный.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58243
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