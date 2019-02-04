На этой неделе в Орловском краеведческом музее откроется фотовыставка «Провинциальные зарисовки»
04.02.2019
Это персональный проект московского фотожурналиста Юлии Замятиной. Выставка откроется 7 февраля и будет работать до 5 марта.
Замятина — выпускница журфака МГУ, лауреат конкурса «Лучшие фотографии России» и победитель фотоконкурса «На можайском рубеже», участник многих выставок в России и за рубежом.
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