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  3. В Орловском краеведческом музее откроется фотовыставка «Провинциальные зарисовки»

На этой неделе в Орловском краеведческом музее откроется фотовыставка «Провинциальные зарисовки»

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04.02.2019

Это персональный проект московского фотожурналиста Юлии Замятиной. Выставка откроется 7 февраля и будет работать до 5 марта.

Замятина — выпускница журфака МГУ, лауреат конкурса «Лучшие фотографии России» и победитель фотоконкурса «На можайском рубеже», участник многих выставок в России и за рубежом.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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