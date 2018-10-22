В Орловском городском центре культуры состоялся традиционный бал талантов "Искорки"
22.10.2018
Его участниками, как обычно, стали дети, которые занимаются в кружках и секциях, организованных на базе центра.
Практически для всех них этот концерт стал первым выходом на большую сцену.
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