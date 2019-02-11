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Орел11.02.2019 Понедельник 12:10
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  3. В орловском этапе «Лыжни России» приняли участие около полутора тысяч человек

В орловском этапе «Лыжни России» приняли участие около полутора тысяч человек

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11.02.2019

Гонка состоялась в Медведевском лесу 10 февраля. В этот же день такие же спортивные праздники прошли ещё в 72 регионах России. «Лыжня России» проводится с 1982 года.

В Орле участники состязались на дистанциях 1, 3, 5 и 10 километров в разных возрастных категориях. В гонке принял участие и глава администрации Орла Александр Муромский.

Каждому из лыжников вручили шапочку и нагрудный номер. Победители в каждой возрастной группе на каждой дистанции отмечены медалями, дипломами и кубками Министерства спорта России, а также наградами регионального Управления физкультуры и спорта.

Теги:ОрёлОрловская область

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