В орловском этапе «Лыжни России» приняли участие около полутора тысяч человек

Гонка состоялась в Медведевском лесу 10 февраля. В этот же день такие же спортивные праздники прошли ещё в 72 регионах России. «Лыжня России» проводится с 1982 года.

В Орле участники состязались на дистанциях 1, 3, 5 и 10 километров в разных возрастных категориях. В гонке принял участие и глава администрации Орла Александр Муромский.

Каждому из лыжников вручили шапочку и нагрудный номер. Победители в каждой возрастной группе на каждой дистанции отмечены медалями, дипломами и кубками Министерства спорта России, а также наградами регионального Управления физкультуры и спорта.