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В орловской строительной компании сотрудникам не платили зарплату

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17.07.2019

Как сообщили в Следственном комитете, работники ливенского ООО «Строй-Проект-Сервис» не получали заработную плату с марта 2017 по декабрь 2018 года. Общая сумма задолженности составила около 430 тысяч рублей.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «невыплата заработной платы». Ведётся следствие.

Теги:ОрёлОрловская область

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