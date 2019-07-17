В орловской строительной компании сотрудникам не платили зарплату

Как сообщили в Следственном комитете, работники ливенского ООО «Строй-Проект-Сервис» не получали заработную плату с марта 2017 по декабрь 2018 года. Общая сумма задолженности составила около 430 тысяч рублей.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «невыплата заработной платы». Ведётся следствие.