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В орловской школе загорелась шахта

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30.09.2019

Сегодня в Орле в школе № 37 произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

Сигнал о ЧП поступил в 15:55. Росгвардейцы прибыли на место через три минуты. Выяснилось, что возгорание произошло в электрощитке. Огонь поднимался по кабельной шахте.

Сотрудники Росгвардии позвонили в МЧС, после чего своими силами начали ликвидацию пожара и эвакуацию школьников.

Здание школы покинули около 200 человек. Тем временем сотрудники Росгвардии и МЧС совместными усилиями ликвидировали очаги возгорания.

Обошлось без погибших и пострадавших.

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Фото: Управление Росгвардии по Орловской области.

Теги:Орловская областьчрезвычайное происшествиепожарУправление Росгвардии по Орловской областиУправление МЧС по Орловской области

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