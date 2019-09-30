В орловской школе загорелась шахта

Сегодня в Орле в школе № 37 произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

Сигнал о ЧП поступил в 15:55. Росгвардейцы прибыли на место через три минуты. Выяснилось, что возгорание произошло в электрощитке. Огонь поднимался по кабельной шахте.

Сотрудники Росгвардии позвонили в МЧС, после чего своими силами начали ликвидацию пожара и эвакуацию школьников.

Здание школы покинули около 200 человек. Тем временем сотрудники Росгвардии и МЧС совместными усилиями ликвидировали очаги возгорания.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: Управление Росгвардии по Орловской области.