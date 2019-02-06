В орловской приёмной Дмитрия Медведева ждут сообщений о наледи и снеге на крышах

Граждан просят сообщать адреса проблемных домов и, по возможности, прилагать к ним фотографии. В приёмной обещают оперативно привлекать к решению таких проблем ответственные организации.

Приёмная находится в Орле на 1-й Посадской, 14, в кабинете 10. Контактный телефон — 8 (4862) 55-48-22. Электронная почта — op@orel.er.ru.