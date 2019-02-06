В орловской приёмной Дмитрия Медведева ждут сообщений о наледи и снеге на крышах
06.02.2019
Граждан просят сообщать адреса проблемных домов и, по возможности, прилагать к ним фотографии. В приёмной обещают оперативно привлекать к решению таких проблем ответственные организации.
Приёмная находится в Орле на 1-й Посадской, 14, в кабинете 10. Контактный телефон —
Короткая ссылка obl1.ru/~/52666
Другие новости раздела
06.02.2019
Железнодорожный районный суд Орла приговорил Денниса Кристенсена к 6 годам колонии общего режима
$ USD65.6686(+0.1)07.02
€ EUR74.7703(-0.14)07.02
Наш опрос
Ваше отношение к смене места жительства?