Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.02.2019 Среда 16:02
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В орловской приёмной Дмитрия Медведева ждут сообщений о наледи и снеге на крышах

В орловской приёмной Дмитрия Медведева ждут сообщений о наледи и снеге на крышах

Версия для печати

06.02.2019

Граждан просят сообщать адреса проблемных домов и, по возможности, прилагать к ним фотографии. В приёмной обещают оперативно привлекать к решению таких проблем ответственные организации.

Приёмная находится в Орле на 1-й Посадской, 14, в кабинете 10. Контактный телефон — 8 (4862) 55-48-22. Электронная почта — op@orel.er.ru.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52666

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.02.2019

В Орловской области стартовал марафон добрых дел «БудущееБезРака»

5
06.02.2019

«Народный фронт» предложил создать в Орле новый автобусный маршрут

06.02.2019

Железнодорожный районный суд Орла приговорил Денниса Кристенсена к 6 годам колонии общего режима

06.02.2019

Губернатор Андрей Клычков поддержал идею создания Союза строителей Орловской области

06.02.2019

По поручению губернатора Орловской области жителям многовартирного дома, где обрушилась кровля, предоставят новое жильё

$ USD65.6686(+0.1)07.02
€ EUR74.7703(-0.14)07.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online