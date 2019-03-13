В Орловской областной больнице введены в эксплуатацию 10 новых аппаратов диализа
13.03.2019
Техника заработала в отделении нефрологии и диализа ООКБ. Аппараты, которые стояли здесь раньше, эксплуатировались по 10 лет и больше. Об этом сообщает «Орловское информбюро».
Новые аппараты позволяют проводить операции в автоматизированном режиме. Они сами заполняются и изготавливают нужные растворы.
Сейчас процедуру гемодиализа в больнице проходят 45 пациентов.
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