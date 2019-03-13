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Орел13.03.2019 Среда 13:04
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  3. В Орловской областной больнице введены в эксплуатацию 10 новых аппаратов диализа

В Орловской областной больнице введены в эксплуатацию 10 новых аппаратов диализа

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13.03.2019

Техника заработала в отделении нефрологии и диализа ООКБ. Аппараты, которые стояли здесь раньше, эксплуатировались по 10 лет и больше. Об этом сообщает «Орловское информбюро».

Новые аппараты позволяют проводить операции в автоматизированном режиме. Они сами заполняются и изготавливают нужные растворы.

Сейчас процедуру гемодиализа в больнице проходят 45 пациентов.

Теги:ОрёлОрловская область

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