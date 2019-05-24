В Орловской области Знаменская школа-интернат получила новое название и статус
24.05.2019
Учебное заведение переименуют в «Созвездие Орла» и сделают из казённого бюджетным.
Такое распоряжение уже подписал первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов. Документ опубликован на официальном портале Орловской области.
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