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Орел24.05.2019 Пятница 18:17
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В Орловской области Знаменская школа-интернат получила новое название и статус

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24.05.2019

Учебное заведение переименуют в «Созвездие Орла» и сделают из казённого бюджетным.

Такое распоряжение уже подписал первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов. Документ опубликован на официальном портале Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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