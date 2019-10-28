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В Орловской области значительно выросли поступления по транспортному налогу

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28.10.2019

С января по сентябрь 2019 года включительно в регионе собрали поступлений от транспортного налога в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Также выросли и другие поступления — от уплаты налога на имущество физических лиц (в 4,9 раз), земельного налога (на 8,3%), налога на доходы физических лиц (на 3,6%).

Как информирует Управление ФНС России по Орловской области, всего в бюджет области поступило около 14,2 миллиарда рублей (на 376,4 миллиона больше, чем в минувшем году).

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