В Орловской области жом привёл к ДТП с пострадавшими
22.11.2018
Одного из них пришлось поместить в больницу.
Как сообщили в ГИБДД, авария произошла накануне в 20:37 на 44-м километре трассы «Глазуновка — Малоархангельск — Колпны — Долгое». Водитель автомобиля «Лада Гранта» потерял управление, наехав на рассыпанный гранулированный сухой жом, съехал с дороги и перевернул машину.
Пострадал он сам, а также его пассажир. Однако госпитализация понадобилась только водителю. Сейчас он находится в Колпнянской ЦРБ.
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