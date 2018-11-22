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Орел22.11.2018 Четверг 11:07
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В Орловской области жом привёл к ДТП с пострадавшими

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22.11.2018

Одного из них пришлось поместить в больницу.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла накануне в 20:37 на 44-м километре трассы «Глазуновка — Малоархангельск — Колпны — Долгое». Водитель автомобиля «Лада Гранта» потерял управление, наехав на рассыпанный гранулированный сухой жом, съехал с дороги и перевернул машину.

Пострадал он сам, а также его пассажир. Однако госпитализация понадобилась только водителю. Сейчас он находится в Колпнянской ЦРБ.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьГИБДДДТП

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